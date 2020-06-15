Новая неделя сначала порадует харьковчан комфортной температурой, однако постепенно жара вернет свои позиции

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В понедельник, 15 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем местами возможен кратковременный дождь, гроза, не исключен град. Ветер юго-восточный, 7 - 12 метров в секунду, возможны шквалы до 15-20 метров в секунду.

По области днем температура воздуха +27 +32 градуса, по городу +29 +31.

Во вторник 16 июня ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 7 - 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +15 +20, днем воздух прогреется до +27 +32.

В среду, 17 июня, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет в районе +14 +19, днем +28 +33.

18 и 19 июня будут абсолютно аналогичным среде по всем показателям.

Ранее мы писали, что из-за сложных погодных условий почти 350 населенных пунктов остались без электроэнергии.

«В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач, обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская - 83, Хмельницкая - 83, Житомирская - 42, Запорожская - 35, Закарпатская - 31, Киевская - 31, Черновицкая - 22, Кировоградская - 15 и Днепропетровская – 6», - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

Напомним, что жаркое лето разбушевалось в Украине, погода готовит новое испытание: где ждать адских +35.

Также Politeka писала, что стихия с градом ударила сразу по нескольким областям, урожая можно не ждать: кадры последствий.

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