Люди ще не змирилися з новими тарифами

Після відновлення руху електричок на Харківщині кількість пасажирів суттєво зменшилася

Про це повідомляє KHARKIV Today з посиланням на слова прес-секретаря регіональної філії «Південної залізниці» «Укрзалізниці» Ірини Гаманенко.

Вона розповіла, що з 1 по 3 червня приміські поїзди «Південної залізниці» перевезли 123 970 пасажирів, що набагато менше, ніж у «докарантинный» період. Причому причина не тільки в обмеженнях, яких ще необхідно дотримуватися, але і в істотному подорожчанні проїзду.

Однак скільки саме людей перевезли за аналогічний період минулого року, Гаманенко не уточнила.

«У нас немає такої інформації, тому що це за час карантину було, а до цього не було ніякого карантину. Це ми порахували за три дні, там дуже довгий процес. У будь-якому випадку було менше перевезено, тому що в минулому році був проїзд по одній ціні, а в цьому році практично в два рази збільшився. Відсотків 60-70 — це пільговики», – пояснила вона.

За ці три дні квитків було продано на суму 513 800 гривень.

Після наступного етапу виходу з карантину буде запущено ще 100 поїздів по «Південній залізниці». До карантину ходило близько 400 поїздів.

Раніше ми писали про те, що вартість проїзду в електричках після відновлення руху зросла на 120%.

«У минулому році "Південна залізниця" зверталася до Сумської, Полтавської ОДА, і було ухвалено рішення підняти тарифи. Харківська обласна державна адміністрація не давала згоди з різних причин. 5 травня вони ухвалили рішення і привели у відповідність ті тарифи, які на території Сумської та Полтавської областей, ті, які діяли в минулому році», – пояснили в регіональному філії АТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, харків'янам приготували чергове підвищення тарифів.

Як повідомляла Politeka, комунальна катастрофа насувається на Україну, карантин ще відгукнеться: відключать воду, вивезення сміття зупинять.

Також Politeka писала, що подорожчання проїзду в метро Харкова обернулося грандіозними збитками.