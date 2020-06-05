Люди еще не смирились с новыми тарифами

После возобновления движения электричек на Харьковщине количество пассажиров существенно уменьшилось

Об этом сообщает KHARKIV Today со ссылкой на слова пресс-секретаря регионального филиала «Южной железной дороги» «Укрзализныци» Ирины Гаманенко.

Она рассказала, что с 1 по 3 июня пригородные поезда «ЮЖД» перевезли 123 970 пассажиров, что намного меньше, чем в «докарантинный» период. Причем причина не только в ограничениях, которые еще необходимо соблюдать, но и в существенном подорожании проезда.

Однако сколько именно человек перевезли за аналогичный период в прошлом году, Гаманенко не уточнила.

«У нас нет такой информации, потому что это за время карантина было, а до этого не было никакого карантина. Это мы посчитали за три дня, там очень долгий процесс. В любом случае было меньше перевезено, потому что в прошлом году был проезд по одной цене, а в этом году практически в два раза увеличился. Процентов 60-70 — это льготники», – пояснила она.

За эти три дня билетов было продано на сумму 513 800 гривен.

После следующего этапа выхода из карантина будет запущено еще 100 поездов по «Южной железной дороге». До карантина ходило около 400 поездов.

Ранее мы писали о том, что стоимость проезда в электричках после возобновления движения выросла на 120%.

«В прошлом году "Южная железная дорога" обращалась к Сумской, Полтавской ОГА, и было принято решение поднять тарифы. Харьковская областная государственная администрация не давала согласия по разным причинам. 5 мая они приняли решение и привели в соответствие те тарифы, которые на территории Сумской и Полтавской областей, те, которые действовали в прошлом году», – пояснили в региональном филиале АО «Укрзализныця».

Напомним, харьковчанам приготовили очередное повышение тарифов.

Как сообщала Politeka, коммунальная катастрофа надвигается на Украину, карантин еще аукнется: отключат воду, вывоз мусора остановят.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в метро Харькова обернулось грандиозными убытками.