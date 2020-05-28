С понедельника в Украине возобновят железнодорожное сообщение, в том числе запустят и пригородные электрички

Харьковская область попала в перечень регионов, где разрешили движение электричек, передает KHARKIV Today со ссылкой на пресс-секретаря регионального филиала АО «Укрзалізниця» Ирину Гаманенко.

По ее словам, пока планируется запуск 156 поездов.

«До карантина в среднем ежедневно ходило около 400 поездов. Сейчас разрабатываем. Детальная информация, думаю, скоро появится на сайте «Укрзализныци», – пояснила она.

На первом этапе возобновления железнодорожного сообщения планируются поезда, которые будут ходить по расписанию, совпадающему с рабочим графиком. Это означает, что электрички будут отправляться утром и вечером, днем сообщения не будет.

Что касается электричек, то они будут ходить только тогда, когда люди из пригорода едут на работу в Харьков и обратно домой.

«Подвоз будет с работы и на работу. Подвоз имеется в виду по времени. Например, с 7 утра и до 10, а вечером — с 5 до 8 вечера будут по графику электрички идти в разные направления. Не имеет значения, не будет такого, что мы пускаем только тех, кто работает. Будут услугами железнодорожного транспорта пользоваться все, кому куда нужно поехать. Было указано время работы. То есть в течение дня электрички отправляться не будут. Например, подвоз с 7 до 9 или до 10», - добавила Гаманенко.

С понедельника в кассах железнодорожных вокзалов можно будет купить билет на электричку. Кроме того, обилечивать пассажиров будут при входе в вагон или в самом вагоне. Также людей будут проверять проводники и контролеры.

Количество людей в вагоне не должно превышать ста человек. Стоять в салоне запрещается. Люди должны быть в масках. По желанию пассажирам будут измерять температуру.

Согласно первых графиков, которые уже есть на сайтах некоторых городов, с понедельника из Лозовой в Харьков поедут три электрички: две утром, одна днем. Так же будет и в обратном направлении.

В сторону Полтавы из Лозовой отправится одна электричка утром, одна днем, еще две вечером. Обратно две электрички поедут утром, одна днем и одна вечером.

Напомним, в Харькове начали продавать билеты на поезда.

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