Харківський нардеп від «Слуги народу» Андрій Одарченко не має даху над головою, як і його близькі

Принаймні, такі дані випливають з його електронної декларації за 2019 рік, передає «Depo.Харків».

Якщо вірити зазначеним у документі даним, ні депутат, ні хто-небудь із членів його сім'ї не володіють і не знімають ніякого житла. З цінного майна Одарченко задекларував тільки автомобіль Lexus ES 300H 2013 року випуску.

За 2019 рік нардеп задекларував 122,2 тис. грн зарплати за основним місцем роботи в Харківському державному університеті харчування та торгівлі. У Верховній Раді депутат в якості зарплати вказав 142,5 тис. грн.

Дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав становив 9,5 тис. грн. 16 вересня 2019 року депутат позичив у матері 2,97 млн. грн. Партія «Слуга народу» виплатила Одарченку матеріальне благо в розмірі 22,3 тис. грн, а сума відшкодування витрат на здійснення депутатської діяльності становить 111,6 тис. грн.

Крім того, 48 тис. грн депутат заробив, продавши автомобіль Lexus GS 300.

Також в Одарченка є борг по кредитній карті в розмірі 203,4 тис. грн, а от заощаджень, якщо вірити декларації, немає ніяких.

Разом з тим він, за даними відкритих джерел, є одним із засновників обслуговуючого кооперативу «Гаражно-будівельний кооператив «Горизонт Плюс»», проте в декларації це не зазначено.

До 2018 року, Одарченко був кінцевим бенефіціаром і володів корпоративними правами в 11 підприємствах - ТОВ «Градієнт Інвест», ТОВ «Камерон Плюс», ТОВ «Мікелон», ПП «АМД-Харків», ПП «АНД-Харків», ПП «СРМ -Харків «, ПП «СРМ-Харків-II», ТОВ «Дармера», ТОВ «Біконт», ТОВ «Форсайт Плюс», ТОВ «Коммерсона». Протягом останнього року в перелік засновників та бенефіціарів цих підприємств замість нардепа Одарченка увійшов його батько.

У парламентаря у Верховній Раді 10 помічників, з яких п'ятеро – на платній основі.

Нагадаємо, брат харківського мажора Одарченка, який збив на смерть автоблогера, балотується від «Слуги народу».

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