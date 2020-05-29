З 2021 року «Харківводоканал» планує істотно підвищити тарифи на водопостачання і каналізацію

У зв'язку з цим на сайті президента України 28 травня з'явилася петиція з проханням не допустити такого розвитку подій, передає Politeka.net.

Автор звернення – Ірина Чорна.

«Скажіть, будь ласка, коли закінчиться знущання над людьми? «Харківводоканал» уже підготував нові тарифи на наступний рік. До них підтягуються всі інші служби і починають вигадувати для себе тарифи. Народ стільки не отримує, щоб платити за такі високі надумані (Порошенко їх взяв і підняв свого часу в 2 рази) тарифи. Невже незрозуміло, у людей скоро не буде грошей сім'ю годувати. Це геноцид народу. Я проти підвищення комунальних тарифів і кабальних договорів зі службами за новим законом ЖКГ», – йдеться у тексті петиції.

Щоб її розглянули, вона повинна зібрати 25 тисяч голосів. На даний момент свої голоси під нею залишили 102 людини, а до кінця збору підписів ще 91 день.

Згідно проекту структури планових тарифів «КП «Харківводоканал» на 2021 рік, тариф з централізованого водопостачання (холодна вода) для населення зросте на 22,1% і складе 18,6 грн за кубометр. Тариф на централізоване водовідведення (каналізація) для населення збільшиться на 19,7% і складе 11,03 грн за кубометр.

На підприємстві пояснили, що на підвищення тарифів вплинув цілий ряд факторів. Серед них – збільшення обсягів реалізації послуг на 5,4% з централізованого водопостачання та зменшення обсягу на 0,6% з централізованого водовідведення, зростання витрат на електроенергію на 18,7%, збільшення тарифу на електроенергію на 10%, на оплату праці, на ремонти та матеріали на 181,8%.

Ми також писали, що тарифи на комуналку можуть почати піднімати вже з червня. При цьому зазначалося, що за перший рік Зеленського витрати населення на воду і водовідведення стали вже на 46,8% більше, обслуговування будинків і прибудинкових територій - на 6% (квітень до квітня минулого року).

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