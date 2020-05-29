С 2021 года «Харьковводоканал» планирует существенно повысить тарифы на водоснабжение и канализацию

В связи с этим на сайте президента Украины 28 мая появилась петиция с просьбой не допустить такого развития событий, передает Politeka.net.

Автор обращения – Ирина Черная.

«Скажите, пожалуйста, когда закончится издевательство над людьми? «Харьковводоканал» уже подготовил новые тарифы на следующий год. К ним подтягиваются все остальные службы и начинают придумывать для себя тарифы. Народ столько не получает, чтобы платить за такие высокие надуманные (Порошенко их взял и поднял в своё время в 2 раза) тарифы. Неужели непонятно, у людей скоро не будет денег семью кормить. Это геноцид народа. Я против повышения коммунальных тарифов и кабальных договоров со службами по новому закону ЖКХ», – говорится в тексте петиции.

Чтобы ее рассмотрели, она должна собрать 25 тысяч голосов. На данный момент свои голоса под ней оставили 102 человека, а до конца сбора подписей еще 91 день.

Согласно проекта структуры плановых тарифов «КП «Харьковводоканал» на 2021 год, тариф по централизованному водоснабжению (холодная вода) для населения вырастет на 22,1% и составит 18,6 грн за кубометр. Тариф на централизованное водоотведение (канализация) для населения увеличится на 19,7% и составит 11,03 грн за кубометр.

На предприятии пояснили, что на повышение тарифов повлиял целый ряд факторов. Среди них – увеличение объемов реализации услуг на 5,4% по централизованному водоснабжению и уменьшение объема на 0,6% по централизованному водоотведению, рост затрат на электроэнергию на 18,7%, увеличение тарифа на электроэнергию на 10%, на оплату труда, на ремонты и материалы на 181,8%.

Мы также писали, что тарифы на коммуналку могут начать поднимать уже с июня. При этом отмечалось, что за первый год Зеленского расходы населения на воду и водоотведение стали уже на 46,8% больше, обслуживание домов и придомовых территорий - на 6% (апрель к апрелю прошлого года).

Напомним, озвучены «карантинные» правила для пассажиров харьковских электричек.

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