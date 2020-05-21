Для тих, хто з нетерпінням очікує відновлення руху електричок, «Укрзалізниця» приготувала неприємне нововведення

З 22 травня, після другого етапу виходу з карантину, ціна проїзд в електричці по Харківщині буде таким же, як в Полтавській і Сумській областях, передає KHARKIV Today з посиланням на інформацію прес-секретаря регіональної філії АТ «Укрзалізниця" Ірину Гаманенко.

За її словами, тариф на проїзд зросте більш ніж вдвічі.

«Минулого року Південна залізниця зверталася до Сумської, Полтавської ОДА, і було ухвалено рішення підняти тарифи. Харківська обласна державна адміністрація не давала згоди з різних причин. 5 травня вони ухвалили рішення і привели у відповідність ті тарифи, які на території Сумської та Полтавської областей, ті, які діяли в минулому році», –пояснила вона.

Таким чином, вже з п'ятниці, 22 травня, ціна перших п'яти кілометрів шляху складе вісім гривень, за відстань від шести до 10 кілометрів доведеться платити 10 з половиною гривень, а дорога в 300 кілометрів обійдеться у 40 гривень.

Пільгові категорії пасажирів будуть їздити безкоштовно. Для дітей від шести до 14 років квиток коштуватиме 75% від ціни дорослого, а студенти будуть платити за квиток половину його вартості.

Раніше ми писали про те, що з 25 травня в Харкові обіцяють відкрити метро. Таку заяву зробив глава Кабміну Денис Шмигаль. При цьому він зазначив, що запуск метро буде здійснюватися з урахуванням епідеміологічної ситуації в місті.

Нагадаємо, харків'янам приготували чергове підвищення тарифів.

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