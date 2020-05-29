Вихідні в Харкові й області будуть теплими, але дуже дощовими

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У суботу, 30 травня, синоптики обіцяють хмарну погоду. Вночі очікується істотний дощ. Вдень дощі, місцями істотні. Також можливі грози.

Вітер південно-східний, 7-12 метрів у секунду.

Температура повітря вночі +11 +16, удень повітря прогріється до + 22.

Температурні рекорди в цей день були зафіксовані в 1958 році, коли стовпчики термометрів показували +32,5, і в 1945 році, коли на вулиці було всього три з половиною градуси вище нуля.

30 травня відзначається день преподобного Ісаакія Далматського, апостола Андроніка і святої Іунії. Вони вірили у Христа, проповідували його вчення. Померли мирно, що для і століття було рідкістю. У давнину помітили, що погода влітку буде саме такою, якою вона була у цей день.

У неділю, 31 травня, хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, вдень дощі, місцями гроза.

Вітер південно-західний, 7-12 метрів у секунду.

Температура повітря вночі +9 +14, вдень від +17 до +22.

За останні 130 років синоптичних спостережень найвища температура зафіксована в 1924 році, коли повітря прогрілося до +34,1. Найхолодніший останній день весни був у 1959 році – всього 3,8 градуса тепла.

31 травня вшановується пам'ять мученика Феодота Анкірського і семи дів-мучениць. Федот лікував людей хворих, допомагав стражденним. У минулі часи цей день був пов'язаний, в основному, з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево у цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить, літо обіцяє бути сухим.

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