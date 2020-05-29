Выходные в Харькове и области будут теплыми, но очень дождливыми

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 30 мая, синоптики обещают облачную погоду. Ночью ожидается существенный дождь. Днем дожди, местами существенные. Также возможны грозы.

Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11 +16, днем воздух прогреется до + 22.

Температурные рекорды в этот день были зафиксированы в 1958 году, когда столбики термометров показывали +32,5, и в 1945 году, когда на улице было всего три с половиной градуса выше нуля.

30 мая отмечается день преподобного Исаакия Далматского, апостола Андроника и святой Иунии. Они верили во Христа, проповедовали его учение. Скончались мирно, что для I века было редкостью. В старину заметили, что погода летом будет именно такой, какой она была в этот день.

В воскресенье, 31 мая, облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем дожди, местами гроза.

Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9 +14, днем от +17 до +22.

За последние 130 лет синоптических наблюдений самая высокая температура зафиксирована в 1924 году, когда воздух прогрелся до +34,1. Самый холодный последний день весны был в 1959 году – всего 3,8 градуса тепла.

31 мая почитается память мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. Феодот врачевал больных, помогал страждущим. В прежние времена день этот был связан, в основном, с посевом льна. Наши предки следили за тем, какое дерево в этот день лист развернет. Если дуб перед ясенем лист пустит, значит, лето предвещает быть сухим.

Напомним, что погода в Украине окончательно слетела с катушек, в сети появилось фото майского снега.

Как сообщала Politeka, погода наконец пощадит Украину, ждать осталось недолго: "до +30".

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