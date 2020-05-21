У Харкові на площі перед облдержадміністрацією почали малювати величезну вишиванку

Акція присвячена Дню вишиванки, який в Україні відзначається 21 травня, передає UA:Харків.

У зв'язку з епідемією китайського вірусу і карантином в цьому році не буде традиційної ходи у вишиванках, однак учасники акції «Вишивана площа» вирішили відзначити цей день малюнком у центрі міста.

Біля намету «Все для перемоги» вже зробили білу основу для малюнка, який повторить слобожанський візерунок. Про це журналістам розповіла одна з організаторів акції Ірина Чаговець.

Передбачувана ширина вишиванки – 10 метрів.

З нагоди свята в місті також плануються велозаїзд та автопробіг. При цьому учасників закликають дотримуватися умов карантину: бути в масках і слідкувати за дистанцією.

Раніше ми писали, що в минулому році в Харкові в цей день відбулася хода у вишиванках. Тоді не всі мешканці міста сприйняли цей захід прихильно. Фотографії з параду з'явилися в соціальних мережах і викликали жваву дискусію. Одні захоплювалися, інші обурювалися, що все пройшло в будній день і були проблеми з рухом транспорту, а треті взагалі обізвали акцію «колгоспом», її учасників «ди..ламі», а саму ходу назвали проплаченою акцією.

Нагадаємо, Зеленський оригінально привітав українців з Днем вишиванки.

Як повідомляла Politeka, Кернес відреагував на попередження.

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