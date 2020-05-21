В Харькове на площади перед облгосадминистрацией начали рисовать огромную вышиванку

Акция посвящена Дню вышиванки, который в Украине отмечается 21 мая, передает UA:Харьков.

В связи с эпидемией китайского вируса и карантином в этом году не будет традиционного шествия в вышиванках, однако участники акции «Вышиваная площадь» решили отметить этот день рисунком в центре города.

Возле палатки «Все для победы» уже сделали белую основу для рисунка, который повторит слобожанский узор. Об этом журналистам рассказала одна из организаторов акции Ирина Чаговец.

Предполагаемая ширина вышиванки – 10 метров.

По случаю праздника в городе также планируются велозаезд и автопробег. При этом участников призывают придерживаться условий карантина: быть в масках и следить за дистанцией.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Харькове в этот день состоялось шествие в вышиванках. Тогда не все жители города восприняли это мероприятие благосклонно. Фотографии с парада появились в социальных сетях и вызвали оживленную дискуссию. Одни восхищались, другие возмущались, что все прошло в будний день и были проблемы с движением транспорта, а третьи вообще обозвали акцию «колхозом», ее участников «ди..лами», а само шествие назвали проплаченной акцией.

Напомним, Зеленский оригинально поздравил украинцев с Днем вышиванки.

Как сообщала Politeka, Кернес отреагировал на предупреждение.

Также Politeka писала, что Кернес отличился новым скандальным заявлением: «не война, а противостояние».