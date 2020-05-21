На найбільшому ринку Харкова «Барабашово» співробітники служби безпеки затримали банду злодіїв, які грабували автомобілі

Про інцидент повідомили в групі «Харків 1654» в соціальних мережах, опублікувавши фото та відео з місця події, передає Politeka.net. Щоб подивитися запис, доскрольте сторінку до кінця.

Як розповідає чоловік на відео, бандити орудували на стоянці ринку ще з минулого року, зчитуючи коди ключів, а потім грабуючи припарковані автомобілі. Скільки людей постраждало від їх дій, доведеться розбиратися правоохоронцям.

На даний момент затримані дві людини, але за словами очевидців, їх було троє.

Схопивши «сканеристів» співробітники служби безпеки «гарненько наваляли» затриманим на гарячому зловмисникам, а потім передали їх у руки поліції.

«Це називається добре наваляли? Відбулися легким переляком», «Ну, так. Прогнали зі свого району, вони пішли грабувати в інший», «Шкода, руки залишили цілими», «І що, вони більше не будуть?», «Схожі на звичайних алкашів», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що квартирні злодії в Харкові настільки знахабніли, що навіть присутність господарів будинку не зупиняє їх. Про те, як віртуозно працюють злочинці, в соціальній мережі розповіла мешканка Салтівки.

«Хотіла б попередити, що на Салтівці зараз обкрадають квартири. Сьогодні вночі обнесли половину моєї квартири. Я і бабуся спали в двох кімнатах. Обнесли третю кімнату та коридор. Вкрали шкіряні сумки, паспорт, air pods, золотий браслет, картки та готівку. Зробили все дуже тихо, що ми навіть не прокинулися», – написала вона.

Служба безопасности Барабашово задержала на горячем автомобильных воров и хорошенько им наваляла, чтоб не грабили людей. Харьков 1654 Gepostet von Харьков криминальный am Donnerstag, 21. Mai 2020

Нагадаємо, злодії влаштували облаву на авто харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у Харкові бандити увірвалися в квартиру з дитиною.

Також Politeka писала, що жінка цинічно пограбувала маленьку дитину.