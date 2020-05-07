Історія з призначенням голови Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання ХОДА Євгенія Грицкова отримала несподіване продовження

Після скандалу, який піднявся після того, як глава Харківської облдержадміністрації призначив свого заступника відповідальним за патріотизм в регіоні, Грицков відмовився від посади, передає Politeka.net.

Причиною для цькування стало фото чиновника в компанії екс-нардепа Михайла Добкіна в Берліні з червоним прапором із серпом і молотом,а також те, що він має нібито яскраво виражені проросійські погляди.

Сам Грицков потім намагався спростувати звинувачення в «ватних» поглядах, однак суспільний резонанс і фотографії зробили свою справу. Більше того, 4 травня під стінами ХОДА пройшла акція «Проти ватних призначень», на якій близько сотні людей вимагали відсторонити Грицкова від нової посади.

«Щодо напруги, яка виникла навколо координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання, повинен сказати наступне: я написав заяву голові обласної державної адміністрації щодо мого виходу зі складу цієї ради», - цитує чиновника прес-служба ХОДА.

З цього приводу вже з'явилася перша реакція в соцмережах. Так, депутат Харківської міськради Ігор Черняк написали про те, що влада дослухалася до активної частини суспільства.

«І це правильно, адже коли влада починає протиставляти себе суспільству, тим більше в умовах війни, кризи та епідемії - це не просто нерозумно, а й небезпечно. Передусім - для самої влади. У Харкові здоровий глузд переміг», – написав юрист.

У свою чергу читачі скептично поставилися до такого оптимізму депутата, вважаючи, що це призначення було черговим шоу і не більше.

«Та немає ніяких перемог, і призначення Грицкова з самого початку було організованою виставою. Тобі режисерів назвати? Чи ти, типу, не знаєш про ігри патріотів за участю позаштатних радників?», «Давайте спочатку зрозуміємо, хто буде призначений замість :) Може, доведеться просити повернути старого», «Тільки вирішило б це хоч одну проблему в Харківській області або місті, а так це просто струс повітря», – пишуть під публікацією.

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