Суми за опалення і гарячу воду за квітень будуть істотно нижчі для харків'ян

За інформацією комунального підприємства «Харківські теплові мережі», це пов'язано зі зниженням фактичної ціни на постачання природного газу, передає Politeka.net.

«Враховуючи зміну вартості поставки природного газу та на підставі механізму та вимог, визначених Постановою КМУ від 24 грудня 2019 №1082, суми нарахувань для населення за квітень 2020 року будуть зменшені», – йдеться у повідомленні на сайті тепломереж.

Так, вартість опалення для населення знизиться на 30,68%. Централізоване опалення для абонентів житлових будинків буде наступним: з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії дешевше на 30,34%, без будинкових і квартирних приладів обліку теплової енергії – на стільки ж.

Гаряча вода за умови підключення рушникосушників до систем централізованого постачання подешевшає на 27,03%, при відсутності рушникосушників – на 26,77%.

Нові цифри жителі міста побачать вже у квитанціях за травень.

Опалювальний сезон у Харкові завершився 9 квітня, хоча влада запевняла, що він продовжиться до середини місяця.

Раніше ми писали про те, що мешканка приватного сектору в Індустріальному районі Харкова опублікувала в мережі знімок квитанції на оплату вивезення сміття з цілком конкретним натяком на звороті.

На малюнку, розділеному на дві половинки, зображений будинок та паркан. На першій він пошарпаний, а на другий – доглянутий і пофарбований. Підпис на картинці красномовний: відро фарби – 250 гривень, штраф за неохайний вигляд огорожі і будинку – 1360 гривень.

Користувач обурена таким креативом, будучи впевненою, що харківська влада, м'яко кажучи, помиляється.

Нагадаємо, у Харкові знайшли казковий двір.

Як писала Politeka, Харків розцвів після аномального потепління.

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