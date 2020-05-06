Суммы за отопление и горячую воду за апрель будут существенно ниже для харьковчан

По информации коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети», это связано со снижением фактической цены на поставки природного газа, передает Politeka.net.

«Учитывая изменение стоимости поставки природного газа и на основании механизма и требований, определенных Постановлением КМУ от 24 декабря 2019 №1082, суммы начислений для населения за апрель 2020 года будут уменьшены», – говорится в сообщении на сайте теплосетей.

Так, стоимость отопления снизится для населения на 30,68%. Централизованное отопление для абонентов жилых домов будет следующим: с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии дешевле на 30,34%, без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии – на столько же.

Горячая вода при условии подключения полотенцесушителей к системам централизованного снабжения подешевеет на 27,03%, при отсутствии полотенцесушителей – на 26,77%.

Новые цифры жители города увидят уже в квитанциях за май.

Отопительный сезон в Харькове завершился 9 апреля, хотя власти уверяли, что он продолжится до середины месяца.

Ранее мы писали о том, что жительница частного сектора в Индустриальном районе Харькова опубликовала в сети снимок квитанции на оплату вывоза мусора с вполне конкретным намеком на обратной стороне.

На рисунке, разделенном на две половинки, изображен дом и забор. На первой он потрепанный, а на второй – ухоженный и покрашенный. Подпись на картинке красноречива: ведро краски – 250 гривен, штраф за неопрятный вид забора и дома – 1360 гривен.

Пользователь возмущена подобным креативом, будучи уверенной, что харьковские власти, мягко говоря, неправы.

Напомним, в Харькове нашли "сказочный" двор.

Как писала Politeka, Харьков расцвел после аномального потепления.

Также Politeka сообщала, что коммунальщики раскопали невероятную находку.