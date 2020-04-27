Незважаючи на те, що карантин через епідемію китайського вірусу змусив харків'ян закритися в квартирах і зайвий раз не з'являтися в парках під загрозою штрафу, для молодят, схоже, заборони не писані

У групі «Брутальний Харків» розмістили відео, зняте в одному з міських парків, на якому молодята ходять по парку в супроводі фотографа в пошуках красивих локацій.

«Весілля в пандемію: сміливість чи нерозсудливість? – цікавиться автор публікації у підписі до відео. – У світовій практиці ми бачимо історії, де на весіллях трапляються масові зараження: на Балі заразилося 7 осіб, на австралійській весіллі 31 гість пішов з коронавірусом».

І тут же він міркує, що рухає людьми, які поспішають укласти шлюб. Мовляв, не могли б вони пару місяців почекати.

Свадьба в пандемию: Смелость или безрассудство? Нам продолжают присылать видео сегодняшних харьковских свадеб во время строгого карантина. 😷 Одни люди поддерживают молодоженов «молодцы, коронавирус-фейк, совет вам да любовь», другие осуждают такой поступок и считают такие собрания, как минимум, рискованными для здоровья а может и чей-то жизни. В Мировой практике мы видим истории, где на свадьбах случаются массовые заражения: на Бали заразилось 7 человек, на австралийской свадьбе 31 гость ушёл с коронавирусом... Неужели, невтерпеж срочно жениться? Пару месяцев не подождёт? 🤬 Что блять движет этими молодожёнами? Жадность? Негибкость? Тупость? Или может быть Мудрость и Осознанность? Gepostet von Брутальный Харьков am Samstag, 25. April 2020

Відзначимо, що в коментарях більшість користувачів стали на бік закоханих, а деякі навіть розкритикували автора за радикальний підхід до цієї ситуації. Однак були і ті, хто не поділяє поспішний крок молодих.

«Війни, чума була і багато чого, так що, якщо похорон – це браво, а якщо люди створюють сім'ю, так у багаття їх? Навіщо з кожної дрібниці створювати галас? Нащо гризня за будь-якого приводу?», «Навіщо такі церемонії? Фотосесії? Кохання? Якщо справжнє, то почекають, а так, в даний час - не розумію», «А що, життя зупинилося? Молодці хлопці! Життя триває!», «У ВВВ народжували дітей і не боялися, а зараз й одружитися спокійно не дадуть!», «Згода так любов! Давайте і пологи заборонимо, нехай потерплять!», «З такими розкладами ми ще рік на карантині сидіти будемо», – пишуть під публікацією.

Тим часом стало відомо, що під час карантину в Харкові суттєво зменшилася кількість розлучень.

«З початку оголошення карантину на розлучення в Харкові подали 80 пар. Це майже в п'ять разів менше, ніж за аналогічний період минулого року (370)», – йдеться у цьому ж пабліку.

Щоправда, харків'яни не поділяють оптимізму і впевнені, що після карантину ситуація різко зміниться не в кращу сторону.

Нагадаємо, у Харкові розгорівся скандал через "захисту" медиків.

Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

Також Politeka повідомляла, що гіпермаркети встановили захмарні ціни на маски.