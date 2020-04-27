Несмотря на то, что карантин из-за эпидемии китайского вируса заставил харьковчан закрыться в квартирах и лишний раз не появляться в парках под угрозой штрафа, для молодоженов, похоже, запреты не писаны
В группе «Брутальный Харьков» разместили видео, снятое в одном из городских парков, на котором молодожены ходят по парку в сопровождении фотографа в поисках красивых локаций.
«Свадьба в пандемию: смелость или безрассудство? – интересуется автор публикации в подписи к видео. – В мировой практике мы видим истории, где на свадьбах случаются массовые заражения: на Бали заразилось 7 человек, на австралийской свадьбе 31 гость ушёл с коронавирусом».
И тут же он размышляет, что движет людьми, которые спешат заключить брак. Мол, не могли бы они пару месяцев подождать.
"Где наш президент?": бунты вспыхнули по всей Украине, кадры штурмов мэрий и ОГА
Погода сошла с ума, апрель напоследок испытает украинцев: каким областям не повезет
Провал Меган Маркл и принца Гарри в США вызвал переполох в королевской семье: "Стало кошмаром"
«Можно вообще без денег остаться»: счета украинцев стали мишенями, ПриватБанк сделал заявление
Отметим, что в комментариях большинство пользователей стали на сторону влюбленных, а некоторые даже раскритиковали автора за радикальный подход к этой ситуации. Однако были и те, кто не разделяет поспешный шаг молодых.
«Войны были, чума была и много чего, так что, если похороны – это браво, а если люди создают семью, так в костёр их? Зачем из каждой мелочи создавать шумиху? Зачем грызня по любому поводу?», «Зачем такие церемонии? Фотосессии? Любовь? Если настоящее, то подождут, а так, в настоящее время - не понимаю», «А что, жизнь остановилась? Молодцы ребята! Жизнь продолжается!», «В ВОВ рожали детей и не боялись, а сейчас и жениться спокойно не дадут!», «Совет да любовь! Давайте и роды запретим, пусть потерпят!», «С такими раскладами мы ещё год на карантине сидеть будем», – пишут под публикацией.
Тем временем стало известно, что во время карантина в Харькове существенно уменьшилось количество разводов.
«С начала объявления карантина на развод в Харькове подали 80 пар. Это почти в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (370)», – сообщается в этом же паблике.
Правда, харьковчане не разделяют оптимизма и уверены, что после карантина ситуация резко изменится не в лучшую сторону.
Напомним, в Харькове разгорелся скандал из-за "защиты" медиков.
Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.
Также Politeka сообщала, что гипермаркеты установили заоблачные цены на маски.