Скандал навколо фільму «Дау. Дегенерація», в зйомках якого використовували дітей-сиріт, набирає обертів

Як повідомляє UA: Харків, ювенальні прокурори Харківщини відкрили дві кримінальні провадження за сценами з фільму за участю немовлят: за ч. 2 ст. 127 (катування) і ч. 3 статті 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства).

За словами представника обласної прокуратури Дмитра Чубенка, факти можливого порушення прав і свобод дітей під час зйомок були виявлені «у ході аналізу мережі Інтернет».

зокрема, у фільмі є кадри, на яких діти сидять у клітці, а також дитина лежить на столі гола і привязана.

На думку слідчих, під час зйомок дітям могли заподіяти «фізичний біль або моральне страждання шляхом насильницьких дій».

Якщо винних притягнуть до відповідальності, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Одним з перших забив на сполох дитячий омбудсмен України Микола Кулеба. 21 квітня він заявив про намір звернутися в поліцію за цим фактом.

«За попередньо отриманою інформацією, у зйомках використовували дітей з будинку дитини. У кадрах - діти. Це діти, для яких участь в таких зйомках може бути травмою на все життя! Є також й інші факти, які не потребують підтвердження», – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Як розповіла журналістам учасниця проекту «Дау. Дегенерація» Олена Остапченко, вона була присутня на зйомках в Харкові. За її словами, діти перебували на майданчику зовсім недовго, і з ними в цей період були медсестри або нянечки, які їх привезли, а також лікар-педіатр.

У ХОДА не сказали, з якого саме притулку привезли дітей для зйомок. Це належить з'ясувати слідчим.

На моторошні кадри відреагували ряд відомих українців. Так, Яніна Соколова написала на своїй сторінці гнівний пост.

«Кіно називається “Дау”. Його режисер – росіянин Ілля Хржановський. Всі актори і знімальна група фільму підписали угоду про нерозголошення того, що відбувалося на майданчику. Але це дорослі. Дитина, яку європейці побачили в кадрі, не викликала обурення у громадськості. Ілля Хржановський, ми не знайомі. Але я хочу, щоб ти, виродок, відповів за це. Як і керівництво харківського притулку, яке дозволило дитині пережити це пекло. Фільм знімали в 2011. Зараз дитині 9 років. Як моєму старшому синові. І я зневажаю вас і ваше ганебне кіно», – заявила Яніна.

Я не збиралася дивитися ДАУ ( і не дивлюся). Але сьогодні в стрічці мене наздогнав фрагмент з немовлятами з "Дегенерації... Gepostet von Lena Samojlenko am Sonntag, 19. April 2020

700-серійний серіал знімали в Харкові з 2008 по 2011 рік. Через те, що режисер хотів стерти грань між зйомками кіно і життям, непрофесійні актори цілодобово жили в декораціях і поводилися строго у відповідності з епохою, яку відображає стрічка. У фільмі знялися ряд українських політиків і відомих журналістів: Михайло Добкін, Нестор Шуфрич, Дмитро Гордон та інші.

В кінці минулого року Ілля Хржановський, режисер кінопроекту, став художнім керівником Меморіального центру Голокосту Бабин Яр.

Нагадаємо, Добкін і Шуфрич зганьбилися в Парижі.

Як повідомляла Politeka, учасниця популярного серіалу розбилася в ДТП під Харковом.

Також Politeka писала про те, що режисер розкрила подробиці фільму за повістю Скрябіна.