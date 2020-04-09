Заборона на прогулянки в парках і скверах у зв'язку з посиленням умов карантина штовхають молодих батьків іноді просто на божевільні вчинки

Так, тато новонародженого малюка в Харкові знайшов свій спосіб обійти карантин і «вигуляти» дитину, передає Politeka.net.

Чоловік не придумав нічого кращого, як забратися з коляскою на дах багатоповерхового панельного будинку. Відповідну фотографію опублікували в телеграм-каналі «ВЕХА».

«І з дитиною погуляв, і карантин не порушив», – йдеться у підписі до світлини.

Що думають харків'яни з приводу такого лайфхака, невідомо, але навряд чи у них були б захоплені відгуки прогулянки на просмоленому даху.

Раніше ми розповідали про те, що відомий харківський лікар-педіатр Євген Комаровський висловився з приводу заборони на прогулянки в парках і скверах, давши кілька рекомендацій батькам.

За його словами, з точки логіки, здорового глузду та потреб дитини прогулянки необхідні, особливо якщо дотримуватися рекомендацій і бути обережними. Однак, підкреслив лікар, все залежить від того, які приписи влади в тій чи іншій країні. Тому тим, хто хоче гуляти, в нашому випадку залишається або платити штрафи, або самоізолюватися з дітьми в чотирьох стінах.

Ми також розповідали, що незважаючи на заборони і закриті загороджувальними стрічками дитячі майданчики, у Харкові знаходяться не тільки діти, але і їхні батьки, які зривають стрічки і гуляють на майданчиках, ігноруючи всі попередження та погрози штрафами.

Нагадаємо, харків'янин присоромив Зеленського за турботу про народ.

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