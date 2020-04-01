З вулиць Харкова йдуть парковщики і вони не будуть більше брати плату з водіїв за паркування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію від міського голови Геннадія Кернеса.

Тепер автовласники зможуть оплачувати парковку через мобільні додатки. Серед них – «Е-паркування», яке вже можна буде скачати в маркетах. Оплатити можна через «Приват24» у розділі Транспорт/Авто. Ще один враиант – за допомогою смс-паркінгу. Цим способом розрахуватися зможуть ті, у кого немає смартфону.

Тим, хто постійно користується муніципальними парковками, у міськраді пропонують придбати «паркувальний талон», який передбачає безлімітне паркування на 30 днів.

За контролем оплати стежитимуть інспектори по парковці, у яких є необхідне обладнання. Якщо будуть виявлені порушники, їм доведеться заплатити штраф.

Уважаемые харьковчане! Улучшение качества предоставления услуг – приоритет в развитии города. Поэтому мы реформируем систему муниципальных парковок в Харькове. Первые результаты уже есть, их ощутит каждый водитель: 1. Парковщики уходят с улиц города и больше не будут принимать оплату за парковочное место; 2. Харьковчане смогут оплачивать за парковку удобным для себя способом: ⁃ через новое мобильное приложение «Е-паркування», которое уже завтра можно будет скачать в маркетах; ⁃ через «Приват24» в разделе Транспорт/Авто; ⁃ при помощи смс-паркинга. Этим способом рассчитаться смогут те, у кого нет смартфона; ⁃ постоянным пользователям муниципальных парковок рекомендую приобрести «парковочный талон», который предусматривает безлимитную парковку на 30 дней. 3. Контролировать оплату будут инспекторы по парковке. У них уже есть необходимое оборудование. Нарушителям, которые не платят будет выписан штраф. Мэрия внедряет современные подходы, которые теперь доступны харьковчанам. Второго апреля , в 12.00 по этой ссылке https://www.youtube.com/watch?v=OzdOGtfbtqc пройдёт онлайн видео-конференция, где представители горсовета подробнее расскажут про изменения для водителей, а желающие смогут задать вопросы. Gepostet von Геннадий Кернес am Dienstag, 31. März 2020

Проблема з паркуванням в Харкові актуальна вже давно. Власники авто залишають машини на тротуарах, на шляху проходження громадського транспорту, закривають під'їзди до будинків і лікарень. З ними вже намагалися боротися з допомогою Інспекції з паркування.

У повноваження інспекторів входили притягнення до адміністративної відповідальності за неправильне паркування і стоянку, а також контроль за розміщенням і функціонуванням майданчиків для платного паркування. Вони здійснювали фото - або відео-фіксацію правопорушення, складали на місці повідомлення про притягнення порушника до адміністративної відповідальності із зазначенням реквізитів, за якими необхідно було сплатити штраф.

Проте за час роботи інспекторів повідомлень про парковці де попало, в тому числі на трамвайних коліях і на газонах, менше не стало.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес пообіцяв, що в місті проти порушників правил дорожнього руху будуть застосовувати евакуатори.

Нагадаємо, автохам змусив прогулятися пасажирів трамвая.

Як повідомляла Politeka, автохами перекрили дорогу швидкої допомоги.

Також Politeka писала, що у Харкові водій потрапив у пастку комунальників разом з авто.