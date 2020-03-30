Вимикати тепло в квартирах харків'ян міська влада поки не планує

Опалювальний сезон закінчать не раніше 15 квітня, проте ситуація буде залежати від погодних умов, передає UA: Харків.

За словами головного інженера КП «Харківські теплові мережі» Євгена Зінченка, для такого кроку поки що немає жодних підстав.

«Основна вимога нормативних документів – температура +8 зовнішнього повітря протягом трьох діб. По-друге, ми враховуємо прогноз на більш довгий період. Десь так із числа 6-го буде відслідковуватися така температура. Тому буде ухвалено окреме рішення», – пояснив він.

Зінченко також додав, що до 15 квітня сезон опалення закінчували всього кілька разів в 90-х роках минулого століття.

А от у школах і дитячих садах опалення відключили, оскільки і персонал, і діти зараз перебувають на карантині.

За прогнозами синоптиків, цього тижня у місто прийде серйозне похолодання, а температура повітря вночі опуститься до дев'яти градусів морозу. З п'ятниці почнеться поступове потепління.

Тим часом у зв'язку з карантином у Харкові посилюється контроль за його дотриманням. На вулиці міст регіону вийдуть півтори тисячі правоохоронців, які патрулюватимуть парки, площі та місця скупчення людей на предмет порушення. Спочатку будуть профілактичні бесіди, але потім підуть штрафи, розміри яких – від 17 до 34 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що на Харківщині 17 лікарень прийматимуть хворих з коронавірусом: сім у Харкові та 10 – по області. Вони забезпечені апаратами штучної вентиляції легенів для порятунку пацієнтів з ускладненнями.

Нагадаємо, харків'янам змінять порядок виплати допомоги.

Як повідомляла Politeka, у Харкові у рятувальників переполох через дітей.

Також Politeka писала, що харківський бізнесмен поплатився за спробу прогодувати сім'ю на карантині.