Далеко не всім українцям пощастить лікуватися від коронавіруса у ВІП-палатах

Слова влади про те, що Україна готова до можливого спалаху епідемії коронавіруса, розбиваються об реальність, яка далека від пафосних промов чиновників

Поки в Києві ВІП-персони, які привезли в столицю коронавірус з Куршевеля, диктують у лікарнях медикам свої правила, вимагаючи окремі палати, комфорт та персонал, простим українцям вибирати не доводиться.

В яких умовах лікарні навіть не в регіонах, а в містах-мільйонниках, показали на прикладі Харкова, передає Politeka.

У групі «Харківські Будні» у соціальній мережі Фейсбук опублікували кілька фотографій, зроблених в Харківській обласній інфекційній клінічній лікарні.

На кадрах – старі пружинні ліжка виробництва 50-60 років минулого століття з не менш старими матрацами. Коридори заставлені бувалими меблями, а санвузол не витримує ніякої критики.

«Ці моторошні кадри прийшли з 22 обласної інфекційної лікарні, де вас готові прийняти і лікувати від можливого вірусу, сподіваюся, і вони теж будуть тут проходити лікування», – написав автор публікації, маючи на увазі під словом «вони» можновладців і місцевих ВІП-персон.

«А звідки у них візьмуться кращі умови? Так само було і 20 років тому! Нічого не змінилося! Розруха, бомжатня! Я впевнена, що фінансування на єдину інфекційну лікарню достатнє, тільки де воно все? Перевірити б гаманець головлікаря?», – пише користувач Ольга Фролова.

«Треба побільше таких кадрів з усіх українських лікарень. Народ повинен це бачити», «Соромно!!! Що ті гроші, які виділялися на ремонт відділення, йшли на ремонт платних палат», «Буває і гірше. Всім здоров'я і туди не потрапляти», – відзначають інші.

Раніше ми розповідали про те, що в мережі показали умови в районній лікарні Хуста на Закарпатті. Зокрема, пральня медустанови не бачила нової техніки й елементарного ремонту не один десяток років.

Нагадаємо, стало відомо, що чекає харків'ян у разі підтвердження коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, у Харкові у рятувальників переполох через дітей.

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