Починаючи з квітня, пенсіонери і люди з інвалідністю отримають доплати до пенсії, однак це торкнеться не всіх

Кому саме пощастить, пише видання «Вечірній Харків».

Так, по тисячі гривень у квітні Пенсійний фонд виплатить тим громадянам, у яких пенсія – менше п'яти тисяч. Надбавка буде одноразова, і люди отримають її разом з пенсією.

Додаткова тисяча також передбачена інвалідам з дитинства, дітям з інвалідністю та тим, хто отримує соціальну пенсію.

На Харківщині кількість людей, які отримають надбавку, становить 673 142. Гроші будуть нараховуватися в автоматичному режимі, тому пенсіонерам не потрібно нікуди ходити і піддавати своє життя небезпеці.

У Пенсійному фонді повідомляють, що для разової виплати тисячі гривень необхідно внести зміни в держбюджет і бюджет ПФ. У свою чергу в ГУ ПФУ в Харківській області підкреслили, що всі процедурні рішення приймаються на центральному рівні. Програма з розрахунку надбавок до пенсій повинна прийти до Харкова вже найближчим часом.

Її протестують, відпрацюють промислову серію і тоді будуть готові до виплат, пояснив директор ГУ ПФ в області Віктор Ачкасов.

У свою чергу пенсіонери не особливо ощасливлені подібною новиною. Вони нарікають на зростання цін на продукти, незважаючи на обіцянки уряду регулювати їх.

Що стосується індексації пенсій на 11%, то в Мінсоцполітки вже визначилися з термінами її проведення. Це планують зробити с 1 травня. Таким чином, мінімальна пенсія зросте з 1889 гривень до 2097 гривень. Люди, яким виповнилося 80 років і більше, щомісяця отримуватимуть по 500 гривень доплати.

Індексація буде проведена в автоматичному режимі.

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