Названі адреси, де можна сплатити за комунальні послуги в Харкові

З 21 березня тимчасово закрили пункти прийому платежів у переходах метрополітену. Як розповіла прес-служба «Мегабанку», в Харкові залишилися працювати після закриття всього лише 9 відділень.

За цими адресами можна отримати всі банківські послуги, а також сплатити «комуналку».

Відділення працюють за такими адресами:

пр-т Петра Григоренка, 13

пр-т Олександрівський, 140

пр-т Московський, 199

вул. Сумська, 39

вул. 23 Серпня, 61.

Салтівське шосе, 262

вул. Грицевця, 27

вул. Гвардійців Широнінців, 29-А

пр-т Гагаріна, 244

Зазначимо, що через карантин у Харкові закрили сім відділень «Мегабанку».

Також не слід забувати, що з дому виходити вкрай небажано. Тому оплатити "комуналку" можна онлайн на сайті Єдиного розрахункового центру. Також за реквізитами можна розрахуватися і за допомогою сервісу Приват24. Тут приймуть платіж за газ, воду, світло, опалення, а також квартплату та вивіз сміття.

Окремо доведеться оплачувати лише послуги домофона.

Як ми повідомляли, українцям будуть частково компенсувати витрати на комунальні послуги на період карантину через епідемію коронавіруса. Таку заяву озвучили в Кабміні.

"Держава візьме на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції будинку", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, міністерства повинні прорахувати суму коштів і визначитися з категоріями громадян, які отримають компенсацію.

В теж час він не виключає, що, можливо, всі українці зможуть скористатися допомогою Кабміну.

Також ми писали, що заступник голови Харківської обласної ради Володимир Скоробагач госпіталізований в одну зі столичних лікарень. У чиновника підтвердили коронавірус, йому діагностували пневмонію. COVID-19 у Скоробагача підтвердився після повторного аналізу.

Нагадаємо, продукти стануть розкішшю для українців, подорожчання не за горами

Як повідомляла Politeka, українець відверто розповів про зараження коронавірусом і поплатився, гримить скандал

Також Politeka писала, що перший одужав від коронавіруса українець приголомшив одкровенням про лікування