Найпопулярніший парк Харкова оголосив тендер на суму в кілька десятків мільйонів гривень

Поки Україну повільно накриває епідемія коронавіруса, у Харкові вирішили ще більше поліпшити і без того найкрасивіший і найдорожчий парк.

Як передає Politeka з посиланням на Харківський антикорупційний центр, Харківський центральний парк культури і відпочинку імені М. Гіркого оголосив дві закупівлі на загальну суму 31,5 млн. грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель ProZorro.

За 16 з половиною мільйонів збираються реконструювати систему для поливання та впорядкувати територію парку. Крім цього, на проект вже витратили 202 тисячі гривень.

Ще 15 мільйонів підуть на реконструкцію пішохідно-транспортної мережі парку. Проект уе «потягнув» на 188 тисяч гривень.

При цьому парк продовжує залишатися збитковим. За чотири з половиною роки після реконструкції, протягом 2015-2019 років, сума збитків склала 40,7 млн. гривень.

За станом на 30 червня минулого року сума кредиту в парку була на рівні 239,6 млн. грн.

«Вже повністю забезпечили медперсонал??», «От блін, нинішні борги за парк Горького ні як не погасять, а тут такі гроші виділяють на реконструкцію. Коли ж теплотрасою займуться», «Кишені у нього бездонні?», «А ось для цього #коронабісся не перешкода. І роздмухування паніки, і пиляння бабла за розкладом», «Грошей не шкода! Це ж не на лікарні і лікування людей!», «Які на х.. апарати вентиляції легенів», «Ще 1 млн євро на збиткове підприємство. Хто виживе, оцінить лавочки. Clap-clap», – пишуть в коментарях під публікацією жителі Харкова.

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