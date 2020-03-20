Градус напруження харків'ян, які через зупинку роботи метро добираються на роботу трамваями і тролейбусами, досяг межі

Розлючені люди штурмують громадський наземний транспорт, в якому зараз діє «правило 10», передає Politeka.

Водії під загрозою немаленьких штрафів змушені закривати двері перед натовпами людей після того, як в салон потрапили перші 10 щасливчиків, і чим це в результаті обертається, показав прес-секретар мерії Юрій Сидоренко в соцмережі.

«Зупинка трамвая «Станція метро академіка Павлова», вул. Р. Праці-вул. Ак.Павлова, розвороту коло 602м/р, пр. Тракторобудівників-вул. Немышлянская, вул. Морозова-вул. Киргизька до вул. Костичева; Салтівське шосе-пр. Тракторобудівників, Холодна гора - це тільки короткий перелік вулиць і зупинок, де городяни перекривають рух трамваїв через обмеження кількості пасажирів», – пише він.

Gepostet von Юрій Сидоренко am Donnerstag, 19. März 2020

В одного трамвая розлючені пасажири розбили лобове скло.

Щоб розблокувати рух, викликають правоохоронців, однак такий крок допомагає мало: люди в істериці, тому що не можуть потрапити на роботу вчасно.

«Оскільки на зазначених ділянках трамваї заблоковані, як ви розумієте, трамваї далі не йдуть, люди на зупинках по маршруту не знають, через що затримка», – пояснив Сидоренко.

Заблокировали ещё один трамвай. Люди продолжают сходить с ума.. Первыми под удар попадают водители транспорта и полиция. Видео: Типичное ХТЗ Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 19. März 2020

У групі «ХС Харків» повідомляють аналогічну інформацію:

«Маршрутки і трамваї беруть пасажирів тільки на сидячі місця. На зупинках стоїть нацгвардія і все контролює. Виїхати на роботу неможливо. Людей просто нереально, в знак протесту починають блокувати рух трамваїв», – йдеться у публікації.

«Намагався пояснити прибулим поліцейським (8-й хлібозавод), що їм доведеться супроводжувати кожен трамвай і протискати через натовп на кожній зупинці. ляскають очима. як варіант запропонував посадити в пріус трьох осіб і відвезти на роботу. щоб вивезти салтівку дозами по 20 чоловік, трамваї повинні йти суцільний зв'язкою. до речі, маршрутки (49 і 201) не вийшли на лінію (у всякому разі, за півгодини - жодної)», «ай-ай-ай, ай-ай-ай, хто б міг подумати, що буде саме така реакція», «Несподівано, ми наблизилися у Європі :) Тепер, що б залишилося транспорт строго по годинах ходив і краса...», – пишуть в коментарях.

Тим часом у міськраді повідомили, що готують звернення до Кабінету міністрів з проханням дозволити відновити роботу метро в Харкові, тому що місто не витримує навантаження пасажирів на наземний транспорт.

На ЮЖД ситуация такая же. Завтра в Украину доставят миллион тестов, проверят тысячи зарегистрированных с подозрением на коронавирус и посмотрим. В понедельник желающих выехать на работу появится гораздо меньше, но будет поздно. Мы не нагнетаем. Это опыт Италии, Германии, Франции и Испании, где количество инфицированных перевалило за 10 тысяч. Там все происходило один в один как и у нас, люди отнеслись легкомысленно, мол их не коснётся. Gepostet von Харьков 1654 am Freitag, 20. März 2020

Нагадаємо, губернатор Харківщини уклепався в грандіозний скандал через коронавіруса.

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