Харків'янка Анастасія Зінченко, котра залишилася в Ухані, епіцентрі коронавіруса, через свого собаку, досі не повернулася в Україну, незважаючи на дзвінок президента Володимира Зеленського

Про причину, яка змусила її залишитися в Китаї навіть після пропозиції глави держави про допомогу, вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.

За словами дівчини, через два тижні після дзвінка Зеленського Україна ввела заборону на ввезення тварин з Китаю через те, що в Гонконзі у собаки запідозрили коронавірус. Причому, зазначає харків'янка, інші країни подібного обмеження не вводили.

Дівчина також зазначила, що історія, яка прославила її, дуже швидко зійшла нанівець, а про евакуацію взагалі тепер всі замовкли.

«Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не дзвонили вже протягом тижня, історія лише стала гучною, і потім згасла. Ні про евакуацію нічого чути, ні про те, що нам робити далі. Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли на ряду стоять вже нові проблеми. Якщо б все зробили протягом першого тижня, коли я звернулася за допомогою і мені пообіцяли, вже все забулося і я незабаром була б удома», – пише дівчина.

Скільки триватиме карантин у Китаї, Настя не знає. Вона розповідає, що з 20 січня безвилазно сидить вдома, бо виходити на вулицю не можна. Проблем з продуктами у неї немає, а ось вода вже практично закінчилася, і поки що купити її не виходить.

Крім того, Зінченко написала, що як і раніше не залишить в Ухані свого собаку.

«Я знаю, що мене підтримає моя сім'я, мої близькі люди і ті, у кого теж є домашні тварини, і дають собі звіт у тому, що вони несуть за них відповідальність, в першу чергу, як за свого члена сім'ї», – наголосила дівчина.

Раніше ми писали про те, що харків'янин, котрий живе з дружиною і працює в Китаї, розповів, як зараз складається ситуація з поширенням хвороби, і як місцеві жителі реагують на епідемію.

Нагадаємо, харків'янка відмовилася їхати з Уханя додому і розповіла правду про евакуацію.

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