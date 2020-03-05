Так "ліки" ще ніхто не рекламував

У харківському метро пасажир влаштував акцію для популяризації народних засобів від коронавіруса

Відповідне відео опублікували в групі «Харків ХС», передає Politeka.

На записі – хлопець у вушанці, який сидить у вагоні метро перед розкладним столиком. На ньому – табличка з написом «Стоп ХАЙП Коронавірус», ріпчаста цибуля, зелена цибуля та лимони.

Герой відео їсть зелену цибулую і пропонує її сусідові. Той, зніяковівши, бере «частування». На записі видно, як один чоловік тягнеться до столика і бере собі лимон замість запропонованої йому цибулини. Інші ж пасажир або сміються, або знімають те, що відбувається, на телефон і з цікавістю спостерігають за епатажним товаришем.

Зашел за утренним кофейком ☕️ 📍 Арома Кава на Барике Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 5. März 2020

Раніше цей же чоловік засвітився в пабліках, коли прямо під час поїздки в метро на цьому ж столику намазував майонезом шматок батона, не особливо звертаючи увагу на оточуючих.

Поездка в метро, поездкой в метро, а бутер с майонезом никто не отменял 🥪 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 1. März 2020

У коментарях користувачі по-різному відреагували на перфоманс з профілактикою коронавіруса.

«В дурдомі день відкритих дверей», «Крутий чувак», «Шо попало».

Раніше ми розповідали, що у мерії Харкова пройшла нарада з питань підготовки міста до можливої появи коронавіруса. Зокрема, керівникам підприємств й установ рекомендують не пускати на роботу хворих на ГРВІ, проводити в місцях масового скупчення людей дезінфекцію і частіше прибирати, а самим харків'янам порадили поменше відвідувати багатолюдні місця.

Ми також писали, що харків'янин, який працює моделлю в Китаї, розповів, як вони з дружиною переживають карантин, і як взагалі справи з коронавірусом в Піднебесній. За його словами, в країні злагоджено працюють усі служби, а рівень захворюваності потроху знижується.

Нагадаємо, коронавірус штовхнув китайця на відчайдушний крок у центрі Харкова.

Як повідомляла Politeka, пасажири влаштували масову бійку в метро Харкова: "Вагон на вагон", кадри.

Також Politeka писала, що топ-політик поплатився за істерику навколо коронавіруса.