В парку Горького В Харкові загорілася сцена під час святкування Масляної

У парку імені Горького під час концерту 1 березня загорілася сцена. Відповідне відео виклали користувачі соцмереж, повідомляє Politekа (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"В парку Горького разом з опудалом спалили сцену. Хороший тамада і конкурси цікаві", - очевидці написали.

Як повідомили у прес-службі парку, причиною пожежі стала чаша з палаючою рідиною фаєр-шоу. Вона перекинулася, коли її гасили після виступу.

Також у прес-службі зазначили, що пожежу швидко загасили.

Нагадаємо, що паніка навколо коронавіруса, яка поширилася по світу, змусила громадянина Китаю діяти рішуче. Так, у Харкові в саду Шевченка перехожі могли бачити китайця, який вийшов на одиночний пікет.

На ньому була медична маска, а поруч стояв плакат з написом: "Я не вірус. Я людина". Таким чином хлопець хотів донести всім, що не всі китайці – носії коронавіруса.

«Мабуть, його задовбали, і конкретно так», «Треба заробітчан з Італії остерігатися, а не китайців. Китай хворих не випустить, там дуже сувора кара за це», «Один у полі не воїн!», «Які забобони. Від них одні неприємності. Фуфлом ринок завалили, так ще й болячку подарували. А як вони поводяться по-хамськи у нас , я взагалі мовчу..», «Молодець хлопець!», «Короновірус вже серед нас, такого бути не може, щоб у всіх сусідів знайшли а у нас не було. Просто нікому за цим стежити. 28 днів він ніяк себе не проявляє, а потім його не можна вилікувати», «Довели китайця бідного. Ну молодець, знайшов вихід», «Напевно вже існує причина, раз чоловік вийшов. Дістали. Тримайся, Людина!» , – пишуть в коментарях.

Також ми розповідали, що кілька китайських студентів були госпіталізовані в інфекційну лікарню в Харкові з підозрою на коронавірус. На щастя, ні в кого з них діагноз не підтвердився.

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