В парке Горького в Харькове загорелась сцена во время празднования Масленницы

В парке имени Горького во время концерта 1 марта загорелась сцена. Соответствующее видео выложили пользователи соцсетей, сообщает Politekа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В парке Горького вместе с чучелом сожгли сцену. Хороший тамада и конкурсы интересные", - написали очевидцы.

Как сообщили в пресс-службе парка, причиной пожара стала чаша с горящей жидкостью фаер-шоу. Она опрокинулась, когда ее тушили после выступления.

Также в пресс-службе отметили, что пожар быстро потушили.

Напомним, что паника вокруг коронавируса, которая распространилась по миру, заставила гражданина Китая действовать решительно. Так, в Харькове в саду Шевченка прохожие могли видеть китайца, который вышел на одиночный пикет.

На нем была медицинская маска, а рядом стоял плакат с надписью: "Я не вирус. Я человек". Таким образом парень хотел всем донести, что не все китайцы – носители коронавируса.

«Видимо, его задолбали, и конкретно так», «Надо заробитчан из Италии остерегаться, а не китайцев. Китай больных не выпустит, там очень суровая кара за это», «Один в поле не воин!», «Какие предрассудки. От них одни неприятности. Фуфлом рынок завалили, так еще и болячку подарили. А как они себя ведут по хамски у нас , я вообще молчу..», «Молодец парень!», «Короновирус уже среди нас, такого быть не может чтоб у всех соседей нашли а у нас не было. Просто некому за этим следить. 28 дней он никак себя не проявляет, а потом его нельзя вылечить», «Довели китайца бедного. Ну молодец, нашел выход», «Наверное уже существует причина, раз человек вышел. Достали. Держись, Человек!» , – пишут в комментариях.

Также мы рассказывали, что несколько китайских студентов были госпитализированы в инфекционную больницу в Харькове с подозрением на коронавирус. К счастью, ни у кого из них диагноз не подтвердился.

Напомним, синоптики ошеломили харьковчан прогнозом на неделю.

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