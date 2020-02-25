У Харкові сталося ДТП зі свиняньями

У Чугуївському районі в селі Коробочкине перекинулася фура, на якій перевозили свиней. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на паблік у соцмережі instagram «H_Kkarkiv» (щоб подивитися відео, досколльте сторінку до кінця)

«Чугуївський район, село Коробочкине, фура зі свинями знесла стовп з проводами і перекинулася, половина тварин розбіглася, а інші кричать всередині. Водій живий. Свині, начебто, теж», – заявили 24 лютого на сторінці пабліка.

25 лютого з'явилося заяву поліції. За їх даними, частина свиней у фурі загинула. 19-річний водій отримав серйозні травми і зараз перебуває в лікарні.

В коментарях харків'яни віджартувалися, розповідаючи про день шашлику в селі Коробочкине.

«Починаючи з цього року кожен 24-е лютого жителі Коробочкине офіційно відзначають усі Український день шашлику. Даний указ вже з'явився на сайті Президента України 😀», «Сьогодні в селі коробочкине намічаються великі гуляння з шашликами», «Ловіть свиней! Розраховуйтеся за комуналку...», «Бідні поросятки», «Як жерти свинину так не айяйя, а як свинки перекинулися шкода. А що з водієм насрати , якісь дивні люди.», «Без світла, зате з салом👌», «Здається по всьому селу буде стояти запах шашликів😂», – написали в мережі користувачі.

Нагадаємо, що в мережі показали наслідки бурі у Харкові. Вчорашній шторм у Харкові поламав паркани, балкони та обірвав дроти. Деякі райони залишилися без світла. У мережі ж публікують кадри наслідків потужного вітру з хуртовиною.

Так, в Харківському районі відключили світло близько 22-ї години вечора на всю ніч. 25 лютого харків'яни можуть спостерігати таку картину в місті.

Недалеко від метро «Перемога» вітром знесло огорожу. На ХТЗ також знесло паркан. В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 вітер вирвав дерево з коренем, перебив проводу на ліхтарях, а також перегородив дорогу до гаражів.

В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 вітер вирвав дерево з коренем, перебив проводу на ліхтарях, а також перегородив дорогу до гаражів.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.