В Харькове случилось ДТП со свиняньями

В Чугуевском районе в селе Коробочкино перевернулась фура, на которой перевозили свиней. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на паблик в соцсети инстаграм «H_Kkarkiv» (чтобы посмотреть видео, досколльте страницу до конца)

«Чугуевский район, село Коробочкино, фура со свиньями снесла столб с проводами и перевернулась, половина животных разбежалась, а остальные орут внутри. Водитель жив. Свиньи, вроде, тоже», – заявили 24 февраля на странице паблика.

25 февраля появилось заявление полиции. По их данным, часть свиней в фуре погибла. 19-летний водитель получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице.

В комментариях харьковчане отшутились, рассказывая про день шашлыка в Коробочкино.

«Начиная с этого года каждое 24-е февраля жители Коробочкино официально отмечают все Украинский день шашлыка. Данный указ уже появился на сайте Президента Украины 😀», «Сегодня в коробочкино намечаются нехилые гуляния с шашлыками», «Ловите свиней! Рассчитывайтесь за коммуналку...», «Бедные поросятки», «Как жрать свинину так не айяйя, а как свинки перевернулись то жалко. А что с водителем насрать , какие-то странные люди.», «Без света, зато с салом👌», «Кажется по всему селу будет стоять запах шашлыков😂», – написали в сети пользователи.

Напомним, что в сети показали последствия бури в Харькове. Вчерашний шторм в Харькове поломал заборы, балконы и оборвал провода. Некоторые районы остались без света. В сети же публикуют кадры последствий мощного ветра с метелью.

Так, в Харьковском районе отключили свет около 22-х часов вечера на всю ночь. 25 февраля харьковчане могут наблюдать такую картину в городе.

Недалеко от метро «Победа» ветром снесло ограждение. На ХТЗ также снесло забор. В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 ветер вырвал дерево с корнем, перебил провода на фонарях, а также преградил дорогу к гаражам.

В 759-м микрорайне на Тахрова, 4 ветер вырвал дерево с корнем, перебил провода на фонарях, а также преградил дорогу к гаражам.

Напомним, на убыточное харьковское метро спустят еще десятки миллионов.

Как сообщала Politeka, харьковчане попали в ловушку коммунальщиков.

Также Politeka писала, что вандалы устроили погром в любимом парке харьковчан, фото последствий.