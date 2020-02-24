В житловому районі Харкові ввели терміновий карантин через скаженого кота

У південній частині обласного центру (Основ'янський район) введено карантин після випадки захворювання домашніх тварин на сказ. Про це повідомила державна надзвичайна протиепізоотична комісія.

На в'їзді Ціолковського домашній кіт вкусив свою господиню, після чого напав на випадкову перехожу. Обидві жінки звернулися до медиків і зараз проходять необхідне лікування від можливого зараження.

Кіт помер, а лабораторні обстеження підтвердили в його крові сказ.

Профілактика буде проводитися на частині району, яка обмежується Сімферопольським шосе, р. Уда, вулицями Осиповського, Надборной, Моршанской, в'їздами Зміївським та Ціолковського.

В даний час ветеринари здійснюють обходи будинків, проводять щеплення домашнім тваринам від сказу.

Нагадаємо, що в Дніпрі невідомі підкинули отруту біля житла бездомних котів. За її словами, у страшних муках померли п'ять котів.

"Сьогодні якась тварюка відправила тварин на вулиці Банківська. 4 кота не вижили, вмираючи в конвульсіях!!! Ще один бореться за життя. Не випускайте тварин на самовыгул! - написала автор посту.", - повідомила жінка і в коментарях додала, що помер ще один кіт.

Така новина не на жарт розлютила дніпрян.

" Йому обов'язково вернетса бумерангом!!!! Якщо не він ,то його близькі будуть відповідати КАРМУ ще не хто не відміняв!!!", "Разом 5 котів... Жах", "і наш сам гуляти ходить.. капець..", "Я в шоці. Нелюди", "Якісь нелюди. Бідні тварини", - писали обурені користувачі мережі.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі бездомних котів замурували в підвалі житлового будинку. Інцидент стався в житловому масиві Парус, а очевидці вже знайшли винного.

За словами жінки, бездомні коти і собаки Дніпра захищені тільки на папері і звинуватила владу у бездіяльності.

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