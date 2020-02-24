В жилом районе Харькове ввели срочный карантин из-за бешеного кота

В южной части областного центра (Основянский район) введен карантин после случая заболевания домашнего животного бешенством. Об этом сообщила государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия.

На въезде Циолковского домашний кот укусил свою хозяйку, после чего напал на случайную прохожую. Обе женщины обратились к медикам и проходят сейчас необходимое лечение от возможного заражения.

Кот умер, а лабораторные обследования подтвердили в его крови бешенство.

Профилактика будет проводиться на части района, которая ограничивается Симферопольским шоссе, р. Уда, улицами Осиповского, Надборной, Моршанской, въездами Змиевским и Циолковского.

В настоящее время ветеринары совершают обходы домов, проводят вакцинацию домашним животным от бешенства.

Напомним, что в Днепре неизвестные подбросили яд возле жилища бездомных котов. По ее словам, в страшных муках умерло пять котов.

"Сегодня какая-то тварь отправила животных на улице Банковская. 4 кота не выжили, умирая в конвульсиях!!! Еще один борется за жизнь. Не выпускайте животных на самовыгул! - написала автор поста.", - сообщила женщина и в комментариях добавила, что скончался еще один кот.

Такая новость не на шутку разозлила днепрян.

" Ему обязательно вернетса бумерангом!!!! Если не он ,то его близкие будут отвечать КАРМУ еще не кто не отменял!!!", "Итого 5 котов... Ужас", "и наш сам гулять ходит.. капец..", "Я в шоке. Нелюди", "Какие нелюди. Бедные животные", - писали возмущенные пользователи сети.

Ранее мы сообщали, что в Днепре бездомных котов замуровали в подвале жилого дома. Инцидент случился в жилом массиве Парус, а очевидцы уже нашли виновного.

По словам женщины, бездомные коты и собаки Днепра защищены только на бумаге и обвинила власти в бездействии.

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