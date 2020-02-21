Бійка іноземних громадян у центрі Харкова налякала жителів міста

Відео інциденту з'явилося в групі «Жити в Харкові» у Фейсбуці і викликало жваве обговорення.

На записі, зробленому камерою спостереження біля входу в під'їзд на проспекті Науки, 7 видно, як троє іноземців зчепилися в бійці.

У процесі з'ясування стосунків один з учасників конфлікту вихопив пістолет.

Перехожі, побачивши «заміс», викликали поліцейських, однак, коли ті приїхали, всі троє іноземців відмовилися від написання заяв. У свою чергу співробітники правоохоронних органів мають намір провести розслідування за фактом бійки.

У коментарях харків'яни, які вже неодноразово скаржилися на витівки гостей із зарубіжжя, не церемонилися.

«Їх старших кришує СБУ,тому вони так поводяться», «Чисто арабська бійка, так, долонькою», «вирішують, блокувати чи ні літак з Китаю», «От і жити в Харкові, а було культурне місто», «Ось вам толерантність. З України зробили казна що», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що 22 червня минулого року вранці на пішохідному переході біля виходу зі станції метро Архітектора Бекетова автомобіль на єврономерах, за кермом якого був іноземець, на високій швидкості збив дівчину. Потерпілій – 28 років, водієві Volkswagen – 24. В результаті сильного удару дівчина отримала перелом стегна, її госпіталізували. Іноземець намагався відхреститися від потерпілої, заявляючи, що це не його проблеми.

Через деякий час він безперешкодно залишив територію України, і притягнути його до відповідальності поки що не вдалося.

Ми також писали про те, що в Харкові п'яні студенти-іноземці втопили «євробляху» у водоймі на Журавлівці. За словами очевидців, вони хотіли «похизуватись» перед дівчатами, але щось пішло не так.

Нагадаємо, хворий студент з Китаю влаштував переполох у гуртожитку Харкова.

Як повідомляла Politeka, інтернаціональна любов закінчилася криміналом.

Politeka також повідомляла про те, що у Києві влаштували масову бійку з іноземцями.