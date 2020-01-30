Покращення синоптики поки що не обіцяють

Шквальний вітер, який розбушувався на Харківщині, вже наробив чимало проблем

Через поривчастий вітер,швидкість якого 15-24 метри в секунду, ряд населених пунктів Харківської області залишився без електрики.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на інформацію «Харківобленерго».

Так, частково знеструмлено Мерефу, Дергачі та Куп'янськ. Без світла залишилися села Кочалівка, Петровське та Любовка Краснокутського району.

Негода не обійшла стороною і Харків. Співробітники ГУ ДСНС в Харківській області з 29 на 30 січня кілька разів залучалися на розпилювання повалених дерев.

Так, в Індустріальному районі міста близько п'ятої години ранку рятувальники допомагали комунальникам прибрати дерево, яке впало на трамвайні колії, пошкодивши лінію електропередач.

На вулиці Залютинській уночі дерево впало на проїжджу частину, і в три години рятувальники прибули на місце для ліквідації наслідків.

Дивом обійшлося без постраждалих на Сумській, 112, де на припаркований на узбіччі Mitsubishi Colt впала величезна гілка, пробивши лобове скло з боку пасажирського сидіння. На щастя в цей час у машині нікого не було, хоча інцидент стався близько дев'ятої години ранку. Рятувальники розпиляли гілку і витягли її з автомобіля.

За прогнозами синоптиків, складні погодні умови будуть і завтра, 31 січня. На Харківщині очікується мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриття висотою 3-10 сантиметрів, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледь.

Щоб уберегтися від травм у сильну вітряну погоду, рятувальники радять триматися подалі від бордів і навісних конструкцій, не стояти під деревами і не паркувати поблизу свої машини, а також по можливості обмежити пересування на особистому авто та користуватись громадським транспортом.

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