Улучшений синоптики пока что не обещают

Шквальный ветер, который разбушевался на Харьковщине, уже наделал немало проблем

Из-за порывистого ветра,скорость которого 15-24 метра в секунду, ряд населенных пунктов Харьковской области остался без электричества.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию «Харьковоблэнерго».

Так, частично обесточены Мерефа, Дергачи и Купянск. Без света остались села Кочаловка, Петровское и Любовка Краснокутского района.

Непогода не обошла стороной и Харьков. Сотрудники ГУ ГСЧС в Харьковской области с 29 на 30 января несколько раз привлекались на распил упавших деревьев.

Так, в Индустриальном районе города около пяти часов утра спасатели помогали коммунальщикам убрать дерево, которое рухнуло на трамвайные пути, повредив линию электропередач.

На улице Залютинской ночью дерево рухнуло на проезжую часть, и в три часа спасатели прибыли на место для ликвидации последствий.

Чудом обошлось без пострадавших на Сумской, 112, где на припаркованный на обочине Mitsubishi Colt рухнула огромная ветка, пробив лобовое стекло со стороны пассажирского сидения. К счастью в это время в машине никого не было, хотя инцидент произошел около девяти часов утра. Спасатели распилили ветку и вытащили ее из автомобиля.

По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия будут и завтра, 31 января. На Харьковщине ожидается мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрытия высотой 3-10 сантиметров, местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололед.

Чтобы уберечься от травм в сильную ветреную погоду, спасатели советуют держаться подальше от бордов и навесных конструкций, не стоять под деревьями и не парковать поблизости свои машины, а также по возможности ограничить передвижение на личном авто и воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, погодный монстр несется в Украину, тысячи пострадавших.

Как писала Politeka, погода готовит резкий поворот, дожди и мокрый снег разорвут Украину.

Также Politeka сообщала, что непогода застанет украинцев врасплох, синоптики предупреждают об опасности.