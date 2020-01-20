Черговий харків'янин став жертвою автомобільного вандала

Відео, як зловмисник відламує бічне дзеркало на позашляховику, який стоїть на заправці, зняли камери спостереження АЗС, а в групі «Типове ХТЗ» опублікували запис.

Автор публікації – швидше за все, господар автомобіля. Він просить очевидців допомогти знайти злочинця і обіцяє віддячити.

На записі видно, як чоловік у синій куртці, швидше за все, сильно п'яний, заходить за машину і починає її ламати.

У коментарях користувачі поділилися думками з приводу побаченого:

«Пройдися вранці о 8.00 або ввечері з 16.00 по генделиках на Маселе на ринку і знайдеш!!!», «Лыган! По синій куртці і дізнаєшся! Вони ж в одному одязі завжди!», «Чума, голову відірвати», «По - моєму, шукати його тобі на лавочці, навпаки буфету. Але сенс ... Взагалі ніякого. Раду – забудь, прости і відпусти. Йому в житті пощастило набагато менше, ніж тобі БРО!», «це алкаш з Маселя, зразок. Повірте, ви його ну ні як не переконаєте, навіть давши люлей. Він навіть не згадає через день, хто його вчив і за що. Справа ваша ! Але якщо хочете знайти, покажіть відео таксистам на метро ) І запитайте про людину в першу чергу ! Я дуже розумію власника авто. Але той чоловік явно п'яний і явно не в адекваті. Вчити потрібно тверезих і адекватних, які таке витворяють і повірте такі є!!!».

Раніше ми розповідали, що в Харкові компанія малолітніх хлопців влаштувала погром автомобілів, припаркованих у дворі: вони відламували двірники, кидали каміння, а коли побачили, що один з водіїв знімає їх «ігри», розбили йому задні фари на авто.

Нагадаємо, у Харкові знайшли казковий двір.

Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився дорогою покупкою.

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