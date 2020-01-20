Очередной харьковчанин стал жертвой автомобильного вандала

Видео, как злоумышленник отламывает боковое зеркало на внедорожнике, стоящем на заправке, сняли камеры наблюдения АЗС, а в группе «Типичное ХТЗ» опубликовали запись.

Автор публикации – скорее всего, потерпевший хозяин автомобиля. Он просит очевидцев помочь найти преступника и обещает отблагодарить.

На записи видно, как мужчина в синей куртке, скорее всего, сильно пьяный, заходит за машину и начинает ее ломать.

В комментариях пользователи поделились мнениями по поводу увиденного:

«Пройдись утром в 8.00 или вечером с 16.00 по наливайкам на Маселе на рынке и найдешь!!!», «Лыган! По синей куртке и узнаешь! Они же в одной одежде всегда!», «Чума, голову оторвать», «По- моему, искать его тебе на лавочке, напротив буфета. Но смысл ... Вообще никакого. Совет – забудь, прости и отпусти. Ему в жизни повезло намного меньше чем тебе БРО!», «это алкаш с Маселя, вроде. Поверьте, вы его ну ни как не переубедите, даже дав люлей. Он даже не вспомнит через день, кто его учил и за что. Дело ваше ! Но если хотите найти, покажите видео таксистам на метро ) И спросите о человеке в первую очередь ! Я очень понимаю владельца авто. Но тот человек явно пьяный и явно не в адеквате. Учить нужно трезвых и адекватных, которые такое вытворяют и поверьте такие есть!!!».

Ранее мы рассказывали, что в Харькове компания малолетних парней устроила погром автомобилей, припаркованных во дворе: они отламывали дворники, кидали камни, а когда увидели, что один из водителей снимает их «игры», разбили ему задние фары на авто.

Напомним, в Харькове нашли "сказочный" двор.

Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился дорогостоящей покупкой.

Также Politeka писала, что циничная выходка вандалов возмутила харьковчан.