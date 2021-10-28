В Харькове задержали злоумышленников, которые продавали боеприпасы - сообщают в Департаменте уголовного розыска Украины.

27 октября работники уголовного розыска вместе с СБУ задержали двух фигурантов, которые подозреваются в сбыте боеприпасов.

"Деятельность злоумышленников документировалась в течение длительного времени, за это время стражами порядка был изъят целый арсенал боеприпасов, в том числе гранатометные снаряды, гранаты, более 3000 единиц патронов", - говорится в сообщении.

Сейчас проводятся санкционированные обыски по адресам проживания и пребывания подозреваемых на территории Харьковской и Донецкой областей.

Ранее сообщалось, что в Харькове ветеран войны на Донбассе угрожал взорвать гранатой себя и свою бывшую девушку.

Так, в квартире на Электровозной 24-летний парень угрожал гранатой, сообщили в полиции Харьковской области.

Он пришел к бывшей девушке, чтобы наладить отношения, но перешел к угрозам.

В квартиру прибыли полицейские для проверки информации о нарушении общественного порядка.

Разобравшись в ситуации, правоохранители объявили план «Гром».

На место происшествия прибыло подразделение спецназовцев.

В результате переговоров мужчина сдался и был задержан. К счастью, никто не пострадал. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

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