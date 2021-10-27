В Харькове ветеран войны на Донбассе угрожал взорвать гранатой себя и свою бывшую девушку.
Так, в квартире на Электровозной 24-летний парень угрожал гранатой, сообщили в полиции Харьковской области.
Он пришел к бывшей девушке, чтобы наладить отношения, но перешел к угрозам.
26 октября в квартиру прибыли полицейские для проверки информации о нарушении общественного порядка.
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Разобравшись в ситуации, правоохранители объявили план «Гром».
На место происшествия прибыло подразделение спецназовцев.
В результате переговоров мужчина сдался и был задержан. К счастью, никто не пострадал. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Харькове парень распылил перцовый баллончик в глаза пожилому мужчине.
Известно, что пенсионер был одет в кофту с надписью «СССР» на спине.
Видео случившегося было опубликовано в Telegram-канале "Катарсис".
Пострадавший отскочил в сторону и закрыл лицо руками. Автор видео спокойно покинул место происшествия.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, в Харькове убрали "советские улицы", детали решения: "Это коммунистические названия"
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