В Харькове собираются огромные очереди на вход новый парк развлечений - некоторые лезут через забор.

Огромные очереди выстроились у входа в новый фэнтези-парк в Харькове.

"Охрана дозирует количество посетителей парка. Образовалась километровая очередь до самого метро", - пишут местные телеграм-каналы.

Очевидцы говорят, что некоторые посетители лезли через забор, чтобы не стоять в очереди.

Ранее сообщалось, что на харьковском ж\д вокзале были якобы закрыты кассы - образовалась огромная очередь.

Люди не могли купить билеты на электрички пригородного направления.

"На ЖД вокзале закрыты кассы северного терминал для электричек Харьков-Козачья Лопань. И об этом нигде не написано. Ты заходишь в терминал, где температура как в сауне, эскалаторы не работают, ищешь вверх-вниз, там узнаешь информацию и идёшь назад в кассы, которые на улице. Очереди не видно ни конца ни края", - говорится в сообщении.

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