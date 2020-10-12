Пока Харьковщина стремительно пробивает дно по количеству новых зараженных китайским вирусом, рядовые жители упорно продолжают игнорировать опасность
Очередной тому подтверждение – очередь под одним из супермаркетов по случаю его открытия. Красноречивыми кадрами поделились в группе «ТРУХА Харьков» в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.
Магазин открыли на проспекте Петра Григоренко, и с самого утра, а было это в воскресенье, 11 октября, к нему выстроилась большая очередь из желающих стать участниками акции по случаю торжественного мероприятия.
Однако, как видно на снимках и видео, люди традиционно наплевали на карантинные ограничения: маски есть не у всех, а о таком понятии как «социальная дистанция», похоже, никто не слышал.
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«Первым 100 коронавирус в подарок», – иронично подписали публикацию.
Такое поведение земляков возмутило пользователей сети.
«Боже, радость то какая АТБ открыли. Люди, вы что, рядом такой же АТБ с такими же ценами , но нет, мы же стадо баранов», «Голодные все, как будто кроме этого АТБ других магазинов нет», «Как после увиденного не сказать – стадо», «И все в масках, и дистанцию соблюдают, и все о последствиях знают! 😂», «Совка давно нет, а советские люди все еще есть», «А потом эти твари бегут в больницу», – возмущаются люди в комментариях.
Тем временем за посление сутки на Харьковщине – 741 лабораторно подтвержденный случай заражения китайским вирусом. Это существенно больше, чем в остальных областях Украины.
В ХОГА уже заговорили об усилении карантинных мер, а также рассматривают возможность разворачивания мест для лечения вируса вне больниц.
Напомним, на Харьковщине зараженных пациентов отправят в неожиданные места.
Как писала Politekа, Кучер напугал харьковчан из-за ситуации с вирусом.
Также Politeka писала, что вирус забирает жизни харьковчан одного за другим.