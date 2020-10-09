Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил о нехватке мест для размещения больных с коронавирусом

По словам чиновника, ежедневно в больницы Харькова поступают от 60 до 90 больных китайским вирусом, передает «Суспільне» с брифинга Кучера.

«Для того, чтобы нам разместить этих людей, а есть такие, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, нам необходимо такое же количество и выписать. Это как раз является подтверждением того, что ситуация является критической», – пояснил он.

Незаполненными остаются лишь койки для детей и беременных. В этих категориях заболели только 11 и 9 человек соответственно. При этом мест для детей 500, для беременных – 110.

В регионе же ситуация с заболеваемостью ухудшается с каждым днем.

«Фактически мы имеем оранжевую зону. Это фактически. Я должен сказать, что реально мы даже не в красной зоне, а уже в черной. Заполненность коек сейчас 100%. Для того, чтобы формально перейти в красную зону, нам необходимо 5 дней подряд иметь заполненность по одному критерию, только сейчас одного критерия касаюсь, 75%. На сегодняшний день заполненность 70%», – констатировал глава ХОГА.

Он добавил, что было проведено совещание, где решили усилить контроль за соблюдением масочного режима и требований карантина.

Кроме того, в области подготовят еще три сотни коек для больных. В свою очередь медики совместно с чиновниками подсчитывают, сколько кислородных точек понадобиться.

Кучер подчеркнул, что если количество новых случаев будет расти такими же темпами, власти рассмотрят вопрос о разворачивании коек вне больниц:

«Рассматривается вариант даже в случае необходимости развертывания коек на территории немедицинских учреждений. Как мы и тогда говорили, это могут быть стадионы, это могут быть дворцы, другие помещения. Потому что, если, не дай Бог, будем иметь такую дальше динамику прогрессивную, то мы вынуждены будем разворачивать кровати даже в других помещениях».

Как известно, еще в первую волну, весной, Кучер побывал на крупнейшем стадионе Харькова, после чего заявил:

«Мы сейчас рассматриваем возможность развернуть такой госпиталь на нашем «Металлисте». Уже мы группой специалистов, в том числе и врачей, инспектировали стадион и в ближайшее время мы определимся, сможем ли мы в тех боксах, которые там есть (там можно разместить большое количество людей), сделать такой госпиталь».

Напомним, харьковчане взбунтовались из-за "красной" зоны.

Как сообщала Politeka, Кучер припугнул харьковчан "красной" зоной карантина.

Также Politeka писала, что вирус забирает жизни харьковчан одного за другим.