На харьковском ж\д вокзале были якобы закрыты кассы - образовалась огромная очередь

Люди не могли купить билеты на электрички пригородного направления.

Об этом стало известно благодаря публикации в Telegram-канале "ХС/Харьков".

"На ЖД вокзале закрыты кассы северного терминал для электричек Харьков-Козачья Лопань. И об этом нигде не написано. Ты заходишь в терминал, где температура как в сауне, эскалаторы не работают, ищешь вверх-вниз, там узнаешь информацию и идёшь назад в кассы, которые на улице. Очереди не видно ни конца ни края", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области устроили погоню за мужчиной.

Инцидент произошел ночью 6 июля возле села Гоптовка.

Сотрудники Харьковского пограничного отряда задержали очередного нарушителя.

В Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины сообщили, что нарушителем оказался 75-летний житель города Днепр.

Мужчина сообщил, что россияне не пропустили его, поэтому он решил прорваться через границу без разрешения.

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