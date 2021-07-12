На харьковском ж\д вокзале были якобы закрыты кассы - образовалась огромная очередь
Люди не могли купить билеты на электрички пригородного направления.
Об этом стало известно благодаря публикации в Telegram-канале "ХС/Харьков".
"На ЖД вокзале закрыты кассы северного терминал для электричек Харьков-Козачья Лопань. И об этом нигде не написано. Ты заходишь в терминал, где температура как в сауне, эскалаторы не работают, ищешь вверх-вниз, там узнаешь информацию и идёшь назад в кассы, которые на улице. Очереди не видно ни конца ни края", - говорится в сообщении.
Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: «Не в бабушку, и не в маму»
Погода разбушевалась в Украине в середине лета, кадры опасной стихии: снег, потопы и не только
Тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет: трагические детали
Шоптенко призналась, почему после дуэта с Винником больше не выйдет на паркет "Танців з зірками": "Чувствую себя..."
Легендарная певица отправилась в лучший мир: долгое время звезда боролась с болезнью
Напомним, в Харьковской области устроили погоню за мужчиной.
Инцидент произошел ночью 6 июля возле села Гоптовка.
Сотрудники Харьковского пограничного отряда задержали очередного нарушителя.
В Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины сообщили, что нарушителем оказался 75-летний житель города Днепр.
Мужчина сообщил, что россияне не пропустили его, поэтому он решил прорваться через границу без разрешения.
Также мы писали ранее, что 13-летняя внучка бесследно пропала: бабушка харьковчанки обратилась за помощью
Как сообщала Politeka, вторые сутки нет вестей: харьковчан просят помочь в поисках женщины
Кроме того Politeka писала, что миниатюрная харьковчанка бесследно исчезла, фото: волонтеры и полиция просят о помощи.