На Харьковщине мужчина облил лицо женщины опасным веществом
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Инцидент произошел на Харьковщине летом 2021 года. Между мужчиной и женщиной внезапно возникла ссора, которая закончилась дракой.
Разгневанный мужчина одной рукой схватил потерпевшую за волосы, а другой взял с полки бутылку с надписью "Растворитель".
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После чего он плеснул в лицо женщины опасной жидкостью.
Потерпевшая получила ожоги II-III степени лица, шеи, туловища.
Жидкость содержала в себе уксусную кислоту, этилацетат, ацетон и остатки парафина.
Суд признал злоумышленника виновным за совершение уголовного проступка, предусмотренного ч. 2 ст. 125 УК Украины, и назначил ему наказание - одни год ограничения свободы.
Напомним, в Харькове произошла массовая драка
Детали и видео с места событий опубликовали в телеграм-канале "Труха".
Конфликт, который перерос в драку, вспыхнул в ночь на 26 июля на Героев Труда на Салтовке - говорят очевидцы.
На кадрах запечатлено, как несколько человек, в том числе женщины, начинают драться.
"Откуда у людей столько жестокости?", - задаются вопросом авторы публикации.
Из-за чего произошел конфликт - неизвестно.
Видео с места можно увидеть здесь.
К слову, скандал разгорелся в Харькове после побоища в маршрутке, видео: "Потерял сознание и...".
Как сообщала Politeka ранее, драку устроили в центре Харькова, в ход пошло оружие: есть раненые.
Кроме того Politeka писала, о том, что в Харьковском метро подрались пассажиры, фото: "Сделал замечание".