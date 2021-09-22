На Харьковщине мужчина облил лицо женщины опасным веществом

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел на Харьковщине летом 2021 года. Между мужчиной и женщиной внезапно возникла ссора, которая закончилась дракой.

Разгневанный мужчина одной рукой схватил потерпевшую за волосы, а другой взял с полки бутылку с надписью "Растворитель".

После чего он плеснул в лицо женщины опасной жидкостью.

Потерпевшая получила ожоги II-III степени лица, шеи, туловища.

Жидкость содержала в себе уксусную кислоту, этилацетат, ацетон и остатки парафина.

Суд признал злоумышленника виновным за совершение уголовного проступка, предусмотренного ч. 2 ст. 125 УК Украины, и назначил ему наказание - одни год ограничения свободы.

Напомним, в Харькове произошла массовая драка

Детали и видео с места событий опубликовали в телеграм-канале "Труха".

Конфликт, который перерос в драку, вспыхнул в ночь на 26 июля на Героев Труда на Салтовке - говорят очевидцы.

На кадрах запечатлено, как несколько человек, в том числе женщины, начинают драться.

"Откуда у людей столько жестокости?", - задаются вопросом авторы публикации.

Из-за чего произошел конфликт - неизвестно.

Видео с места можно увидеть здесь.

К слову, скандал разгорелся в Харькове после побоища в маршрутке, видео: "Потерял сознание и...".

Как сообщала Politeka ранее, драку устроили в центре Харькова, в ход пошло оружие: есть раненые.

Кроме того Politeka писала, о том, что в Харьковском метро подрались пассажиры, фото: "Сделал замечание".