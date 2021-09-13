В Харькове мать потеряла свою 2-летнюю дочь
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.
Мужчина который увидел ребенка на улице без взрослых - сразу сообщил в полицию.
Спустя короткий период времени полицейские нашли мать, которая искала дочь.
Женщина объяснила, что во время прогулки потеряла из виду ребенка.
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Мать вместе с родственниками искала девочку, но безрезультатно. Инспекторы провели с матерью профилактическую беседу.
К слову, в Харькове 12-летний ребенок сбежал из дома
Сотрудники полиции узнали о пропаже ребенка 15 августа в 22:00.
К ним обратилась мать мальчика, которая утверждала, что ребенок ушел гулять четыре часа назад и не пришел домой.
Правоохранители нашли ребенка под дверью дяди.
С мальчиком и его матерью провели профилактическую беседу. Мать ребенка наказали за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка, составлен админпротокол.
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