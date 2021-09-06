В Харькове задержали 13 человек

Об этом сообщила в Facebook патрульная полиция Харьковской области.

Так, полицейские за минувшие сутки задержали 13 лиц, имевших с собой, вероятно, наркотические вещества.

Патрульные обнаружили у граждан вещества растительного и синтетического происхождения. Сейчас следователи выясняют все детали инцидентов.

Важно отметить, что данное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.

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К слову, в Харькове за распространением наркотиков застали 29-летнюю девушку.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что девушка сотрудничала с интернет-магазином, получала наркотики, фасовала их и раскладывала закладки.

В ходе расследования разоблачили девять эпизодов преступной деятельности.

Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества.

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Также мы писали ранее, что харьковчанин забрал ребенка у матери и исчез, детали: "Выпрыгнул в окно".

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