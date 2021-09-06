В Харьковской области пропал юноша

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

17-летний Владислав Хомяк из села Мартовое Чугуевского района ночью 1 сентября вышел из дома, с тех пор на связь с родными не выходил.

Приметы: рост 157 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы, светлые глаза.

Был одет в спортивный темно-зеленый костюм, черные кроссовки.

Особые приметы: отсутствует передний зуб, возле большого пальца на левой руке татуировка с буквами и абстракицией.

Любую информацию о местонахождении Владислава родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

К слову, 12-летнего ребенка, который пропал в Харькове, нашли

24 августа мальчик исчез, его искали сотрудники полиции и волонтёры.

Трагический случай произошел 24 августа в Индустриальном районе Харькова. На водоеме на бульваре Ивана Каркача во время отдыха утонул мальчик 2009 г.р.

Тело ребенка было найдено на дне пруда.

Искренние соболезнования родным и близким. Все обстоятельства несчастного случая выясняются.

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