В Харьковской области пропал юноша
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
17-летний Владислав Хомяк из села Мартовое Чугуевского района ночью 1 сентября вышел из дома, с тех пор на связь с родными не выходил.
Приметы: рост 157 см, среднего телосложения, короткие светлые волосы, светлые глаза.
Был одет в спортивный темно-зеленый костюм, черные кроссовки.
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Особые приметы: отсутствует передний зуб, возле большого пальца на левой руке татуировка с буквами и абстракицией.
Любую информацию о местонахождении Владислава родные просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
К слову, 12-летнего ребенка, который пропал в Харькове, нашли
24 августа мальчик исчез, его искали сотрудники полиции и волонтёры.
Трагический случай произошел 24 августа в Индустриальном районе Харькова. На водоеме на бульваре Ивана Каркача во время отдыха утонул мальчик 2009 г.р.
Тело ребенка было найдено на дне пруда.
Искренние соболезнования родным и близким. Все обстоятельства несчастного случая выясняются.
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